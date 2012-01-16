В Україні у 2011 р. виробництво основних видів ЗРС виросло на 1-6%

В Україні в 2011 році виробництво основних видів залізорудної сировини виросло відносно 2010 року на 1-6%.

Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Об`єми виробництва залізняку виросли на 3%, або на 2,432 млн. тонн, - до 79,546 млн. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату також збільшилося на 3%, або на 2,152 млн. тонн, - до 65,91 млн. тонн.

Виробництво агломерату виросло на 6% (на 2,526 млн. тонн) - до 42,018 млн. тонн.

Виробництво окатишів збільшилося на 213 тис. тонн - до 22,355 млн. тонн.

За даними «Укррудпрому», в 2011 р. українські гірничорудні підприємства експортували 34,557 млн. тонн ЗРС, що на 4,7% більше, ніж за 2010 р.

Реалізація ЗРС на внутрішньому ринку виросла на 8% - до 37,211 млн. тонн, зокрема поставок українським металургам - на 11,4%, до 36,373 млн. тонн.

У 2011 р. металургійні підприємства України імпортували понад 1,557 тис. тонн залізорудної сировини, що на 30,5% менше, ніж у 2010 р. З Росії залізорудну сировину імпортували Алчевський меткомбінат (805,1 тис. тонн), МК ім. Ілліча (469,8 тис. тонн), МК ім. Дзержинського (247,5 тис. тонн), МК «Азовсталь» (25 тис. тонн), «Запоріжсталь» (10 тис. тонн). Крім того, Полтавський ГЗК імпортував 431,2 тис. тонн. концентрату із Стойленського ГЗК (РФ).