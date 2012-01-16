Нове керівництво МРМЗ готує антикризову стратегію розвитку підприємства

Виконувачем обов`язків директора ДП «Миколаївський ремонтний-механічний завод» призначено Олега СКЛЯРОВА, який раніше обіймав посаду першого заступника.

Згідно з прес-релізом, переданим агентству УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Дмитро ПЛЯЦУК в ході свого візиту на МРМЗ 13 січня.

Попередній директор МРМЗ Олександр ШВЕЦЬ звільнений з цієї посади за наказом генерального директора ДК «Укроборонпром» від 11 січня 2012 року. Д.Пляцук пояснює звільнення О.Швеця незадовільними соціально-економічними показниками на підприємстві. Він відзначив, що перевірка, проведена територіальною державною інспекцією праці в листопаді 2011 року, зафіксувала численні факти порушень прав працівників. На підприємстві тривалий час вчасно і повною мірою не виплачується зарплата. Заборгованість охоплює періоди 2008-2011 років і в цілому становить більш ніж 6 млн. 357 тис. грн.

У ході зустрічі з представниками трудового колективу МРМЗ Д.Пляцук представив їм пріоритети політики ДК «Укроборонпром» відносно підприємства. На його думку, соціально-економічну ситуацію вдасться нормалізувати за рахунок поліпшення внутрішнього менеджменту, а також розміщення на потужностях заводу частини державного оборонного замовлення і міжнародних контрактів, укладених ДК «Укрспецекспорт».

Д.Пляцук підкреслив, що виконувачу обов`язків директора МРМЗ доручено до 20 січня в рамках створеної робочої групи за участю представників ДК «Укроборонпром» розробити антикризову стратегію розвитку. Замгендиректора ДК «Укроборонпром» назвав безвідповідальними і неприпустимими заяви окремих представників підприємства про можливість зриву існуючих і перспективних міжнародних контрактів.

«Всі розміщені на МРМЗ замовлення в рамках міжнародних контрактів повинні бути реалізовані вчасно і в повній відповідності з передбаченими умовами. Це головний критерій оцінки діяльності нового керівництва. Для швидкого виходу підприємства з кризи потрібно концентруватися на державних пріоритетах, а не на пошуку особистої вигоди», - цитує прес-служба слова Д.Пляцука.

Довідка УНІАН. ДП «Миколаївський ремонтний-механічний завод» спеціалізується на виробництві броньованих машин на базі БТР-70, модернізації і ремонті броньованих машин БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 і їх модифікацій. З січня 2011 року, за рішенням уряду України, МРМЗ входить до складу ДК «Укроборонпром».