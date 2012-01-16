Виробництво в Україні в 2011 році сталевих труб виросло на 26%

В Україні за 2011 рік виробництво сталевих труб відносно 2010 р. виросло на 26%, або на 454 тыс.тонн, – до 2,213 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні „Металургпром”.

1,994 млн. тонн труб виготовлено на трубних підприємствах, 219 тис. тонн – на двох металургійних заводах.

Дніпропетровський завод «Комінмет» за 2011 р. виготовив 181,5 тис. тонн труб проти 155,7 тис. тонн за підсумками 2010 р.

ММК ім. Ілліча виготовив 37,5тыс. тонн труб проти 83,1 тис. тонн. У грудні 2011 р. меткомбінат труби не випускав.

Виробництво на ВАТ «Інтерпайп Ніко Тьюб» за 2010 р. збільшилося на 17,4% - до 367,3 тис. тонн.

Нижньодніпровський трубний завод наростив виробництво на 13% - до 405,4 тис. тонн.

Дніпропетровський трубний завод збільшив виробництво на 27% - до 102 тис. тонн.

Луганський трубний завод скоротив виробництво на 13% - до 200,3 тис. тонн сталевих труб.

Обсяги виробництва на Новомосковському трубному заводі в 2011 р. збільшилися в порівнянні з 2010 роком на 19,7% - до 218,6 тис. тонн.

Харцизський трубний завод за вказаний період наростив виробництво більш ніж ц 2 рази - до 630,6 тис. тонн

У 2010 р. виробництво сталевих труб в Україні виросло відносно 2009 р. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.