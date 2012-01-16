«Азовсталь» e 2011 році збільшила виробництво прокату на 0,9%

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» за 2011 р. виготовило 5,335 млн. тонн прокату, що на 47 тис. тонн, або на 0,9% більше, ніж у 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, за вказаний період підприємство виготовило 5,586 млн. тонн сталі, що на 1%, або на 56 тис. тонн менше показника за 2010 р.

Виробництво чавуну також скоротилося на 1,9%, або на 96 тис. тонн - до 4,862 млн. тонн.

До 1 січня 2012 р. меткомбінат виготовив 1,969 млн. тонн агломерату – на 17 тис. тонн, або 0,8% більше, ніж за 2010 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» – сучасне високотехнологічне підприємство, яке виготовляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасоний прокат, рейки залізничні, рейкові кріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виготовляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більш ніж 6,4 млн. тонн сталі, зокрема конвертерної 4,4 млн. тонн, більш як 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництву рейкових кріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи «Метінвест».

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Группи "Метінвест" є Группа СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керівна компанія Групи "Метінвест".