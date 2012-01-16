Північний ГЗК збільшив виробництво залізорудного концентрату на 1,4%

ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (Північний ГЗК, м. Кривий Ріг) за 2011 р. збільшило щодо 2010 р. виробництво залізорудного концентрату на 1,4%, або на 205 тис. тонн, - до 14,424 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

За вказаний період Північний ГЗК також виробив 10,331 млн. тонн окатишів, що 4,3%, або на 431 тис. тонн більше, ніж у 2010 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить більше 13,3 млн. тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн. тонн котунів.

Північний ГЗК входить до Гірничорудного дивізіону Групи "Метінвест".

Північний ГЗК за підсумками 2010 р. збільшив щодо 2009 р. виробництво залізорудного концентрату на 3,3% - до 14, 219 млн. тонн, виробництво окатишів зросло на 4,9% - до 9,9 млн. тонн.