Видобуток вугілля в Україні в 2011 р. збільшився на 8,9%

За оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, вуглевидобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або на 6,693 млн. тонн, порівняно з 2010 роком – до 81,859 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням, видобуток коксованого вугілля за звітний період збільшився на 3,7%, або на 881 тис. тонн, – до 24,859 млн. тонн, енергетичного – на 11,4%, або на 5,813 млн. тонн, – до 57,001 млн. тонн.

Підприємства Міненерговугілля минулого року скоротили видобуток на 0,05%, або на 19 тис. тонн, - до 38,431 млн. тонн. У звітний період на держшахтах видобуто 7,541 млн. тонн коксованого вугілля і 30,890 млн. тонн енергетичного вугілля.

У грудні минулого року в Україні видобуто 7,114 млн. тонн рядового вугілля, що на 6,5%, або на 435 тис. тонн більше, ніж за грудень 2010 року.

Нагадаємо, Міненерговугілля прогнозувало, що за підсумками 2011 року видобуток вугілля в Україні зросте на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля перебувають 20 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт. Вуглевидобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або на 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.