Volkswagen і BMW оголосили про відкликання зі світового ринку понад 500 тисяч авто

Німецькі автовиробники Volkswagen AG і BMW AG оголосили в понеділок про відкликання зі світового ринку понад 500 тисяч автомобілів через можливі технічні проблеми, повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на представників компаній.

Найбільший виробник автомобілів в Європі - німецький концерн Volkswagen почав відкликати свої автомобілі в жовтні минулого року, припускаючи, що всього буде відкликано 299 000 машин з дизельними двигунами, нагадує видання. Тільки в США відкликанню підлягають 168 000 машин.

Причиною стала несправність у ​​системі упорскування палива. У результаті неправильної частоти роботи системи на трубку для подачі палива надається додаткове навантаження, що може привести до утворення тріщин і, отже, витоку палива з системи. У цьому випадку існує загроза спалаху.

Компанія поставила до відома власників, проте не оголосила, скільки автомобілів було вже відкликано.

Несправність стосується моделей Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Tiguan і інших, вироблених з 2009 року, відзначає газета.

Відгукуються також і автомобілі, що випускаються дочірніми підприємствами VW - Audi, Skoda і Seat.

Інший німецький концерн - найбільший у світі автовиробник машин класу "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - також оголосив про відкликання 235 000 автомобілів Mini по всьому світу через технічний дефект. За словами Wall Street Journal, несправність може стосуватися електронасоса, який охолоджує турбокомпресор, в результаті чого може відбутися перегрів турбіни і загоряння в моторному відсіку.

За словами представника BMW, ніяких інцидентів, що мають відношення до передбачуваних неполадок, не зафіксовано.

Як зазначає газета, про цей крок концерну BMW стало відомо після того, як він повідомив американську службу безпеки дорожнього руху (NHTSA) про відкликання майже 89 тисяч автомобілів Mini в США через небезпеку загоряння, передає РІА "Новости".