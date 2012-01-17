Металургійні підприємства торік трохи збільшили виробництво

Металургійні підприємства України в 2011 році трохи збільшили виробництво продукції.

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» за підсумками 2011 р. виготовив 5,206 млн.тонн прокату, що на 323 тис. тонн, або на 6,6% більше, ніж за 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні «Металургпром».

За даними «Металургпрому», за 2011 р. комбінат виплавив 5,177 млн. тонн чавуну, що на 448 тис. тонн, або на 9,4% більше, ніж за 2010 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виготовив 6,135 млн. тонн сталі, що на 484 тис. тонн, або на 8,5%, більше показника за 2010 р.

Водночас ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в 2011 році виготовило 745 тис. тонн прокату, що на 41 тис. тонн, або на 5,2% менше, ніж за 2010 р.

За даними "Металургпрому", за минулий рік завод також виплавив 862 тис. тонн сталі, що на 22 тис. тонн, або на 2,4% менше, ніж у 2010 р.

За звітний період на метзаводі ім. Петровського виплавлено 861 тис. тонн чавуну, що на 59 тис. тонн, або на 6,4% менше показника 2010 р.

До 1 січня 2011 р. меткомбінат виготовив 11,983 млн. тонн агломерату, що на 822 тыс.тонн (на 7,3%) більше, ніж за 2010 р.

ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» за 2011 р. наростив відносно 2010 р. виробництво прокату на 6,4%, або на 154 тис. тонн - до 2,548 млн. тонн.

Підприємство виплавило 2,669 млн. тонн сталі, що на 171 тис. тонн, або на 6,8% більше, ніж за результатами 2010 р.

За звітний період Єнакієвський метзавод виплавив 2,343 тис. тонн чавуну, що на 180 тис. тонн (на 8,3%) більше показника за 2010 р.

До 1 січня 2012 р. підприємство виготовило 1,948 млн. тонн агломерату, що на 217 тыс. тонн (на 12,5 %) більше, ніж за 2010 р.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. Н. Кузьміна» (м. Запоріжжя) в 2011 році збільшило виробництво основних видів продукції: сталі на 9,5%, прокату – на 11%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, «здача сталі по заводу за 12 місяців 2011 р. становила 425 173 тонни, що на 9,5% більше відповідного показника 2010 р., протягом якого ДСС було здано 388 194 тонни сталі».

Виробництво прокату за 12 місяців 2011 р., за даними прес-служби заводу, становило 279 610 тонн, що більше показника 2010 р. (251 900 тонн) на 11%.

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