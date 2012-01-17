Алчевський меткомбінат наростив виробництво на 19,3-36%

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 р. наростив у порівнянні з 2010 р. виробництво основних видів продукції на 19,3-36%.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні «Металургпром».

Меткомбінат виплавив 3,639 млн. тонн прокату, що на 966 тис. тонн, або на 36% більше, ніж за 2010 р.

Комбінат виплавив 3,773 млн. тонн сталі, що на 877тыс. тонн, або на 30,2% більше, ніж за результатами 2010 р.

За звітний період Алчевський меткомбінат виплавив 3,403 тис. тонн чавуну, що на 835 тис. тонн, або на 32,5%, більше показника за 2010 р.

До 1 січня 2012 р. металургійний комбінат виготовив 5,117 млн. тонн агломерату, що на 830 тис. тонн (на 19,3%) більше, ніж в 2010 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

За підсумками 2010 р. комбінат скоротив відносно 2009 р. виробництво основних видів продукції на 5-20%.

*** Читайте також Металургійні підприємства торік трохи збільшили виробництво