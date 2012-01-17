В Україні зростання промвиробництва в 2011 році становило 7,3%

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в грудні 2011 року, порівняно з листопадом 2011 року, зростання промвиробництва становило 0,4%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в 2011 році (у січні-грудні 2011 р. проти січня-грудня 2010 року) за галузями становило: у видобувній промисловості – 6,9% (у грудні 2011 р. до листопада 2011 р. – 0,7%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 5,3% (до листопада – спад 2,3%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 8,1% (до листопада – зростання 3%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в 2011 р. становило 7,7% (до листопада – без змін), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – спад 0,7% (до листопада – спад 0,7%).

У легкій промисловості в 2011 р. зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 6,1% (до листопада – зростання 1,8%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра й виробів із нього – 6,7% (до листопада – зростання 1,6%), у виробництві шкіри, виробів із неї – 3,9% (до листопада – зростання 2,9%).

В обробці деревини та виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в 2011 році становило 8,5% (до листопада – спад 1,5%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 1,7% (до листопада – спад 5,7%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – спад 8,5% (до листопада – зростання 5,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в 2011 році зафіксовано зростання обсягів виробництва на 14,4% (до листопада – зростання 0,2%), зокрема в хімічному виробництві – 18,8% (до листопада – зростання 2,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 1,1% (до листопада – спад 8,9%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 10,7% (до листопада – спад 16,3%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у 2011 році зростання виробництва становило 8,5% (до листопада – спад 0,4%), у машинобудуванні - 16,9% (до листопада – зростання 13,7%), зокрема, у виробництві машин та обладнання – 11,6% (до листопада – зростання 19,1%), у виробництві електричного, електронного й оптичного обладнання – 15% (до листопада – спад 2,9%), у виробництві транспортного обладнання – 22,4% (до листопада – зростання 21,1%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання на рівні 5,4% (до листопада – зростання 1,7%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в 2010 році, порівняно з 2009 р., становило 11,2%.