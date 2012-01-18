Лавров скаржиться: в Україні неназвані російські підприємства націоналізують і захоплюють

Москва. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявляє, що в Україні російські підприємства піддаються націоналізації і рейдерским захопленням.

Про це він сказав на прес-конференції у Москві за підсумками діяльності російської дипломатії в 2011 р., відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ, чи є заяви російської влади про низьку якість українських сирів початком «торгової війни».

«У нас є, наприклад, проблема російських підприємств, чия власність піддається спробам націоналізації, рейдарським захопленням», - заявив С.ЛАВРОВ. Водночас, С.ЛАВРОВ не назвав жодного конкретного прикладу рейдерського захоплення.

За його словами, це речі, які відбуваються в реальній економіці, і які повинні вирішуватися в правовому, арбітражному полі.

«Це відноситься і до газових контрактів», - наголосив міністр закордонних справ Росії.