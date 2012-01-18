ЗАЗ в 2011 році збільшив випуск автомобілів на 34%

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, м. Запоріжжя) в 2011 році збільшив випуск автомобілів у порівнянні з 2010 р. більш ніж на третину – до 60 862 штук.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заводу, в січні-грудні 2011 року на ПАТ «ЗАЗ» було виготовлено 60 862 автомобілі, що на 33,86% більше показника виробництва 2010 року, впродовж якого ПАТ «ЗАЗ» випустило 45 465 автомобілів.

Серед автомобілів, випущених Запорізьким автозаводом в 2011 році, 7 авто - ЗАЗ, 2 342 - ВАЗ, 24 086 - CHANCE, 8 394 – Sens, 10 850 – Lanos і 910 – Ланос-фургон.

ЗАЗ Forza в 2011 році випущено 4 318 шт., А13 - 5 882, Chevrolet - 524, KIA - 2 957, ТАТА – 292.

Також у січні-грудні 2011 р. ПАТ «ЗАЗ» випустило 300 автобусів.

За даними прес-служби заводу, експорт авто виробництва ПАТ «ЗАЗ» у 2011 році в порівнянні з 2010 р. збільшився більш ніж на 40%: з 21 717 до 30 590 автомобілів.

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