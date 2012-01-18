Генеральним директором «АрселорМіттал Кривий Ріг» призначено Полякова

Генеральним директором ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) призначено Артема ПОЛЯКОВА, який змінив на цій посаді Вайдіанатхапура Венкитадрі ВАЙДИСВАРАНА, який був виконувачем обов`язків генерального директора підприємства з жовтня 2011 року.

Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті АМКР.

Згідно з прес-релізом, в обов`язки А.Полякова як генерального директора підприємства, входитиме подальше перетворення "АрселорМіттал Кривий Ріг" на високоефективне підприємство з особливим фокусом на питаннях охорони праці, виконання масштабної програми модернізації, а також забезпечення подальшої стабільної роботи виробництва і збільшення частки підприємства на ринку.

А.Поляков офіційно вступить на посаду і приступить до виконання своїх обов`язків після проходження орієнтаційної програми у корпоративному офісі "АрселорМіттал" і завершення всіх необхідних формальностей.

«Як новому генеральному директорові ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артему ПОЛЯКОВУ належить укріпити позитивні тенденції і досягнення підприємства у сфері охорони праці, яка є для нас пріоритетом №1. Серед інших його основних завдань буде також забезпечення стабільної роботи виробництва, продовження програми модернізації підприємства в Кривому Розі, а також подальша побудова ефективного діалогу між "АрселорМіттал" як найбільшим іноземним інвестором в країні, і урядом України. Ми з оптимізмом дивимося на перспективи нашого майбутнього в Україні і маємо намір продовжувати розвивати наш бізнес в цій країні», - приводяться у прес-релізі слова члена Ради директорів компанії "АрселорМіттал" Гонзало УРКІХО.

Як наголошується в повідомленні АМКР, А.Поляков має великий управлінський досвід, особливо в країнах СНД. До приходу в "АрселорМіттал" А.Поляков працював генеральним директором цукрового бізнес-напрямку групи компаній «Росагро», одного з найбільших агрохолдингів Росії. До цього він працював у французькій компанії Lafarge (виробник будівельних матеріалів), де посідав різні посади: директор зі стратегії і розвитку бізнесу країн СНД у штаб-квартирі в Парижі, а також виконавчий директор підрозділу в Україні і Росії. До цього А.Поляков працював в АТ «Карельський окатиш», російському підприємстві з видобування і переробки залізняку (р. Костомукша) на посаді фінансового директора, а потім – генерального директора.

А.Поляков одержав ступінь магістра ділового адміністрування в Міжнародному інституті розвитку менеджменту в Лозанні (Швейцарія). Він також закінчив з відзнакою Військово-інженерну академію (Москва, Російська Федерація) і факультет обчислювальної математики і кібернетики Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Москва, Росія). А.Поляков народився в м. Саратові (Росія) в 1965 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш ніж 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2010 р. збільшив відносно 2009 р. виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%.

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