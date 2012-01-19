Експерти прогнозують уповільнення зростання промвиробництва у 2012 році

У поточному році слід чекати уповільнення темпів зростання промислового виробництва України до 4,1%.

Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами ПАТ «ІНГ Банк Україна», яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

В огляді наголошується, що за 2011 р. промисловість продемонструвала зростання на рівні 7,3% (рік до року), що в цілому відповідає прогнозу експертів банку (7,2%), але нижче за консенсус-прогноз у 7,8%. Така розбіжність з реальними показниками, за словами експертів, може пояснюватися значнішим уповільненням темпів зростання галузі в 4-му кварталі 2011 р. унаслідок нестабільності на світових ринках і відповідного скорочення попиту на сталь. Таким чином, для учасників ринку не стало великою несподіванкою, що вже в грудні темпи зростання промислового виробництва вперше за два роки продемонстрували негативну динаміку в річному виразі (-0,5%).

«Ми не розраховуємо на відновлення темпів промислового зростання як мінімум у 1-му кварталі 2012 р., враховуючи як високу базу порівняння минулого року, так і й надалі низький попит на сталь на світових ринках. Таким чином, ми чекаємо уповільнення темпів зростання промислового виробництва у 2012 р. і підтверджуємо наш прогноз на поточний рік на рівні 4,1%», - сказано в огляді «ІНГ Банк Україна».