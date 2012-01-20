Українські компанії у 2011 році збільшили виробництво автомобілів

Корпорація «Богдан» в 2011 році збільшила виробництво легкових авто на 5,5% – до 20,2 тис. штук

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів українського ринку автотранспортних засобів, у 2011 році збільшила виробництво легкових автомобілів на 5,5% у порівнянні з 2010 роком – до 20,240 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», до якої входить корпорація «Богдан».

У повідомленні наголошується, що в 2011 році корпорація «Богдан» скоротила виробництво вантажних автомобілів на 46,5% у порівнянні з 2010 роком – до 649 штук, а також випустила 144 автобуси.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод із випуску легкових автомобілів потужністю 120 тис. авто на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.

У даний час корпорація випускає легкові авто Lada і Hyundai, а також легкові авто під власним брендом з використанням комплектуючих ВАТ «АВТОВАЗ» (Тольятті, РФ) та інших світових виробників.

Під брендом Bogdan за ліцензією «АвтоВАЗу» випускаються автомобілі Bogdan 2110, Bogdan 2111, які, як і Bogdan 2310 pick-up, експортуються у декілька країн СНД, зокрема до Росії.

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«Єврокар» у 2011 році збільшив виробництво автомобілів на 56,2% – до 11,7 тис. штук

Виробник автомобілів марок VW Group – ЗАТ «Єврокар» (Закарпатська обл.) в 2011 році збільшив виробництво автомобілів різних марок на 56,2% у порівнянні з 2010 роком - до 11,656 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», до якої входить «Єврокар».

У повідомленні наголошується, що в грудні 2011 року «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок на 47,1% у порівнянні з груднем 2010 року - до 1358 штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломонове, Закарпатська обл.) є виробником автомобілів марок Volkswagen Group в Україні. Холдинг Volkswagen володіє марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley і деякими іншими.

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Корпорація «Еталон» у 2011 році збільшила виробництво автобусів на 72% – до 1,7 тис. штук

ЗАТ «Бориспільський автозавод» і ЗАТ «Чернігівський автозавод», що входять до корпорації «Еталон», в 2011 році збільшили виробництво автобусів різних модифікацій на 72% у порівнянні з 2010 роком – до 1734 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», до якої входить корпорація «Еталон».

У повідомленні наголошується, що в 2011 році корпорація також збільшила виробництво вантажних автомобілів на 57,8% у порівнянні з 2010 роком – до 232 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році корпорація «Еталон» збільшила виробництво автобусів різних модифікацій у 3,5 раза в порівнянні з 2009 роком – до 1008 штук.

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» (Київ) об`єднує 21 підприємство. До корпорації входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ЗАТ «Бориспільський автозавод» – одне з наймолодших українських підприємств у галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстроване у квітні 2002 року. Бориспільський автозавод бере активну участь в реалізації державної програми «Шкільний автобус». На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів.

ЗАТ «Чернігівський автозавод» створене у серпні 2003 року. Виробничий процес охоплює заготовчий, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтний-випробувальний етапи.