Брюссель. Єврокомісія пропонує зберегти антидемпінгове мито на українські сталеві троси і канати у розмірі 51,8%.

Про це йдеться в пропозиції Єврокомісії країнам-членам ЄС, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У проекті рішення Ради ЄС зазначається, що вперше антидемпінгові мита на сталеві троси і канати були введені проти низки країн, зокрема й України, в 1999 році, після чого продовжені в 2005 році.

13 листопада 2010 року Комісія оголосила про перегляд вжитих заходів у зв`язку із закінченням терміну їх дії за запитом Комітету зі зв`язків Європейського союзу виробників сталевих тросів.

“Запит базувався на тому, що закінчення терміну дії заходів, швидше за все, призведе до продовження або повернення до демпінгу і збитків для європейської промисловості”, - говориться в проекті рішення Ради ЄС.

У документі зазначається, що єдиному українському виробникові сталевих тросів і канатів було запропоновано заповнити спеціальний опитувальник Єврокомісії, проте він не надав вичерпних відповідей, тому не вважався виробником, який співробітничає в розслідуванні.

Дане розслідування стосувалося періоду з 1 жовтня 2009 року по 30 вересня 2010 року.

Під час розслідування імпорт українських сталевих тросів і канатів становив 22 тонни, або менш як 0,1% продажу на європейському ринку.

У пропозиції Єврокомісії написано, що за відсутності співпраці з українським виробником експортні ціни оцінювалися на основі відкритої інформації щодо експорту українських сталевих тросів і канатів з урахуванням вартості транспортування і страхування. В результаті було встановлено, що демпінгова маржа становила в період розслідування більш як 80%.

Для встановлення цього Комісія використовувала доступну торгову статистику, а також статистику щодо цін на експорт українських тросів і канатів на інші ринки. В результаті порівняння цін на ринку ЄС з цінами на інших ринках, на які здійснювався експорт канатів українського виробництва, Комісія дійшла висновку про можливість значного зниження цін при експорті сталевих тросів і канатів до ЄС, зокрема до рівня демпінгу.

При цьому, згідно з відкритими даними, не задіяні можливості з виробництва сталевих тросів і канатів в Україні становлять 10-12,5 тис. тонн, що, на думку Єврокомісії, свідчить про достовірність значного збільшення цієї продукції в ЄС.

У пропозиції Єврокомісії також зазначається, що український уряд, коментуючи висновки щодо достовірного збільшення експорту сталевих тросів і канатів в ЄС у разі скасування антидемпінгових мит, назвав їх “перебільшеними і безпідставними”, вважаючи, що за час дії антидемпінгових заходів український виробник втратив зв`язки зі споживачами його продукції.

Разом з тим, зазначається в документі, уряд України не прокоментував привабливість ринку ЄС через значну різницю в цінах порівняно з ринками СНД і Азії.