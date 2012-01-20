В Україні збільшилося виробництво туалетного паперу та картонно-паперової продукції

В Україні за січень-грудень 2011 року виробництво туалетного паперу збільшилося на 9,4%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, - до 593,079 млн. рулонів.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "УкрПапір".

Згідно з повідомленням, ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» збільшив виробництво туалетного паперу на 12,4% - до 340,179 млн. рулонів; ВАТ «Кохавинська ПФ» скоротила виробництво на 2,2% - до 79,098 млн. рулонів; ПАТ «Картонно-паперова компанія» («Львівкартонопласт») -зменшило виробництво туалетного паперу на 70,9% - до 622 тис. рулонів; ВАТ "Моквинська ПФ" збільшила виробництво на 3,2% - до 5,131 млн. рулонів.

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В Україні виробництво картонно-паперової продукції в 2011 році зросло на 23,5% - до 7 млрд. грн.

В Україні підприємства-виробники картонно-паперової продукції за січень-грудень 2011 року збільшити обсяги виробництва в грошовому вираженні на 23,5%, в порівнянні з 2010 роком, - до 6 млрд. 891,153 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «УкрПапір».

Згідно зі статистичними даними асоціації, виробництво паперу та картону збільшилося на 10,8%, в порівнянні з 2010 роком, - до 949,060 тис. тонн. Виробництво картонної тари (ящиків) збільшилася на 1,4% - до 839,543 млн. кв. м.

Також повідомляється, що виробництво газетного паперу збільшилося в 2,3 рази - до 33,048 тис. тонн. Виробництво шпалер збільшилося на 3,1% - до 185,704 млн. умовних шматків.