Звільнені працівники ЗЗФ просять Президента допомогти відновити роботу заводу

Колишні працівники ПАТ «Запорізький завод феросплавів», яких було звільнено у зв`язку із зупинкою частини виробничих потужностей підприємства, просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА допомогти з вирішенням питання про передачу заводу підстанції «Ф-2».

Про це йдеться у відкритому листі колишніх працівників ЗЗФ, переданому до Адміністрації Президента України 19 січня.

Автори листа, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, зазначають, що звернутися до Президента їх змусило свавілля чиновників.

«Ми залишилися без роботи унаслідок зниження виробництва на нашому заводі, яке відбулося після відмови у роботі підприємства за першим класом споживання електроенергії. Вихід можна було знайти, можна було передати в оренду або продати заводу підстанцію «Ф-2», і тим самим зберегти 1400 робочих місць. Але чиновники і в Міненерговугілля і НАК «ЕКУ» не захотіли ухвалювати таке рішення, і нас викинули на вулицю. Неодноразово ми писали в усі інстанції: і в Кабінет міністрів, і в Міненерговугілля, і в НАК «ЕКУ», приїжджали до Києва, зустрічалися з міністром Юрієм БОЙКОМ, його заступником Сергієм ЧЕХОМ, Петром ОМЕЛЯНОВСЬКИМ. Але далі за слова справа не пішла, тоді ми письмово звернулися до Вас. І Ви дали доручення вирішити позитивно це питання», - йдеться у листі.

У зверненні наголошується, що наприкінці грудня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.БОЙКО і його заступник С.ЧЕХ пообіцяли упродовж двох – двох з половиною місяців вирішити питання передачі заводу підстанції.

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«Проте 17 січня пан ЧЕХ заявив, що не володіє ситуацією з цього питання, а 18.01 керівник одного з департаментів “ЕКУ” Олександр БЕЛЕЦЬ повідомив, що хоча НАК “ЕКУ” і не заперечує проти продажу підстанції “Ф-2” ЗЗФ, але сама цю проблему не вирішує. Питання продажу або передачі в оренду підстанції може вирішити тільки “Запоріжжяобленерго”, і що до завершення приватизації “Запоріжжяобленерго”, яка проводиться зараз і триватиме все перше півріччя поточного року, ні про який продаж майна компанії не може бути й мови. Це говорить про те, що чиновники у черговий раз не хочуть вирішувати питання простих людей. Просимо Вас, як гаранта Конституції, вживіть заходи, покарайте недбайливих чиновників, які не виконали Вашу пряму вказівку. Допоможіть з вирішенням питання з передачі заводу підстанції. Ми хочемо працювати і одержувати гідну зарплату», - пишуть автори листа.

У листі також Втрати держави від скорочення виробництва на ЗЗФ можуть досягти понад 300 млн. грн. наводяться цифри втрат, яких зазнав держбюджет у зв`язку з ненаданням ЗЗФ 1 класу споживання електроенергії: вартість неспожитої електроенергії - 908 млн. 266 тис. грн. з ПДВ (за ціною 1 кл.); міський бюджет Запоріжжя недоотримав 10 млн. 584 тис. грн. за рік; зниження відрахувань до Пенсійного фонду (ЕСВ) - 37 млн. 862 грн; виплати з бюджету звільненим працівникам – 29 млн. 120 тис. грн. (допомога); загальне зниження платежів - 985 млн. 832 тис. грн. При цьому в листі наголошується, що збільшення надходжень від різниці ціни електроенергії між 1-м і 2-м класом становило лише 277 млн. 759 тис. грн. У результаті, на думку авторів листа, чистий збиток української економіки склав 708 млн. 73 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, представники трудового колективу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ), починаючи з листопада 2011 року, неодноразово пікетували будівлю Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, вимагаючи письмових підтверджень початку процесу передачі підприємству підстанції «Ф-2».

29 листопада 2011 року в ході пікетування будівлі Міненерго працівниками ЗЗФ заступник міністра енергетики Сергій ЧЕХ пообіцяв, що протягом 2,5 місяця питання продажу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» підстанції «Ф-2» буде вирішене. Проте потім з документів, пікетувальникам представниками Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, стало відомо, що точно визначити терміни продажу підстанції неможливо.

Довідка УНІАН.ПАТ «Запорізький завод феросплавів» впродовж багатьох років належав до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Крім того, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ було позбавлено можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії по 1-му класу споживання.

Як відзначають на ЗЗФ, переведення заводу в 2-й клас споживачів електроенергії призвело до скорочення завантаження виробничих потужностей ЗЗФ з 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. В результаті бюджети всіх рівнів недоотримали в 2011 році близько 1 млрд. грн., керівництво заводу було вимушене звільнити 1400 працівників, а саме підприємство опинилося на межі повної зупинки.