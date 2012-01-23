МС ввів антидемпінгове мито на ввезення українських сталевих валків

Митний союз (МС) ввів антидемпінгове мито в 26% на ввезення українських сталевих валків до 26 червня 2014 року.

Відповідне рішення Комісії МС від 9 грудня 2011 р. розміщене на сайті КТС.

«Встановити терміном по 26 червня 2014 р. включно антидемпінгове мито в розмірі 26 відсотків від митної вартості стосовно сталевих кованих валків для прокатних станів, які ввозяться на єдину митну територію Митного союзу, і які походять з України і класифікуються кодами 8455 30 310 0 і 8455 30 390 0 ТН ВЕД ТС», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, антидемпінгові мита в розмірі 26% на українські сталеві ковані валки з червня 2011 р. діяли в Росії.

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