В Україні сповільнилося зростання індексу виробництва базових галузей

В Україні в грудні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) склав 5% в річному виразі, порівняно з 8,1% у листопаді 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За січень-грудень 2011 р. приріст ІВБГ склав 10,1%, порівняно з 2010 роком.

За даними Нацбанку, під впливом звуження зовнішнього попиту в грудні скоротилися обсяги виробництва експорто-орієнтованих галузей промисловості - металургії на 4,7%, хімічної і нафтохімічної промисловості на 1,1%.

Нетипово висока температура повітря в грудні сприяла зменшенню енергоспоживання, що стало причиною зниження обсягів виробництва електроенергії, газу і води на 5,3%, що, в свою чергу, спричинило зниження промислового виробництва в грудні на 0,5%. При цьому темпи приросту промвиробництва за 2011 рік були на рівні 7,3%.

Приріст обсягів будівельних робіт за 2011 рік склав 11,1%, роздрібної торгівлі – 14,7%.

Основний внесок до приросту ІВБГ (3,4 п.п.) внесло сільськогосподарське виробництво, зростання якого в грудні склало близько 20%, за 2011 рік — 17,5%. Завдяки високому врожаю зернових (56,7 млн. тонн) приріст обсягів рослинництва за рік склав 28,2%.

Незважаючи на уповільнення зростання ВВП в річному вимірі в IV кварталі порівняно з III кварталом (4,2% порівняно з 6,6%), приріст ВВП за 2011 рік, за розрахунками НБУ, буде на рівні 5%.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані стосовно динаміки видів економічної діяльності, що становлять понад 40% ВВП.