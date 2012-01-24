Реаліцію українсько-російської програми "Дніпро" із запуску ракет продовжать

Українсько-російська програма "Дніпро" з використання знятих з бойового чергування ракет РС-20 для запуску космічних апаратів у комерційних цілях буде продовжена.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

У повідомленні наголошується, що 19 січня посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ поінформував прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА, що Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ прийняв рішення про продовження реалізації спільної програми з використання знятих з бойового чергування ракет РС-20 для запуску космічних апаратів у комерційних цілях (програма «Дніпро»).

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