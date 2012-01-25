Експерт прогнозує сповільнення зростання промвиробництва в Україні до 4%

У поточному році в Україні слід чекати сповільнення зростання промислового виробництва до 4% проти 7,3% у 2011 році.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН.

Він вважає, що істотне сповільнення промислового виробництва в грудні 2011 року було пов`язане в першу чергу з погіршенням зовнішньої кон`юнктури.

Так, вповільнення зростання в металургії, за словами експерта, визначило зниження зовнішнього попиту, при цьому зниження в енергетиці може пояснюватися досить теплою погодою в грудні.

«Головний чинник (чинник, що визначив сповільнення зростання, - УНІАН) - зовнішня кон`юнктура, яка погіршується. Можна говорити про те, що в 2012 році експортні галузі також почуватимуться не дуже добре, тобто темпи зростання будуть набагато менші, ніж це було в період 2010-2011 рр., коли було відновлювальне зростання. Скоріш за все, буде рецесія, падіння впродовж декількох кварталів», - сказав І.Газізуллін.

За його словами, основними галузями, які забезпечуватимуть зростання промислового виробництва у 2012 році, залишатимуться металургія, хімія і машинобудування.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в грудні 2011 року в порівнянні з груднем 2010 року становив 0,5%, ц січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.

За даними Держстату, в грудні 2011 року в порівнянні з листопадом 2011 року зростання промвиробництва становило 0,4%.

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