Автомобілі, які Volkswagen відкликає з ринку, в Україну не поставлялися - офіційна заява

У ЗМІ з`явилася інформація про те, що компанія Volkswagen відкликає близько 300 000 автомобілів з дизельним двигуном об`ємом 2 л. через проблеми з паливною системою.

Дана ситуація не зовсім стосується українського ринку, тому що в Україну офіційно не поставлялися автомобілі зі вказаною в новинних стрічках несправністю. Про це йдеться в переданій агентству УНІАН офіційній заяві компанії-імпортера автомобілів Volkswagen в Україні ТОВ «Порше Україна".

Більше того, сказано в заяві, в розрізі корпоративної політики Volkswagen подібні випадки прийнято називати "сервісними акціями". При їх ініціюванні заводом, власників автомобілів, які потрапляють під сервісну акцію, своєчасно повідомляють про необхідність відвідати найближчу авторизовану СТО для проведення спеціального огляду та усунення можливих несправностей.

У той же час, заявляє компанія "Порше Україна", на даний момент установлено, що на території України перебувають 3 автомобілі - претенденти на наявність несправності. Вони не числяться в базах офіційних дилерів і належать до категорії транзитних або таких, що ввезені в країну приватними особами. Але імпортеру вдалося визначити номери кузовів цих автомобілів і спробувати зв`язатися з клієнтами. Один із них вже пройшов необхідний технічний огляд. Ведуться роботи з пошуку двох інших власників.

Компанія повідомляє всіх власників автомобілів Volkswagen, що при встановленні факту будь-яких можливих несправностей завод оперативно формує і поширює списки відповідних номерів кузовів потрапляють під сервісну акцію з тим, щоб дані автомобілі в обов`язковому порядку пройшли технічний огляд.