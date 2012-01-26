Україна подала заявку на відновлення статусу учасника Кіотського протоколу
Україна подала заявку на відновлення статусу прийнятності вимогам Кіотського протоколу. Заявку оприлюднено на сайті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) 25 січня ц.р.
Як повідомили УНІАН у Державному агентстві екологічних інвестицій України, розгляд цього питання підрозділом із забезпечення дотримання РКЗК ООН призначено на 10 лютого. Таким чином, запевняють джерела у відомстві, вже 11 лютого Україна може відновити свою участь у механізмі торгівлі квотами на викиди парникових газів, а також у реалізації проектів спільного здійснення (гнучкий механізм Кіотського протоколу) за національною процедурою.
Водночас, як стало відомо УНІАН із джерел у Держекоінвестицій, Міністерство екології і природних ресурсів України, яке є координатором агентства, дотепер не дало свого дозволу стосовно початку розробки нового документа - Кадастру викидів парникових газів за 1990-2010 рр. При цьому у відомстві нагадали, що цей кадастр необхідно подати на затвердження Секретаріату РКЗК ООН до квітня 2012 року.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року РКЗК ООН припинила для України торгівлю квотами на викиди парникових газів у зв`язку із зауваженнями групи міжнародних експертів до Кадастру викидів парникових газів за 1990-2008 рр. Приводом для відновлення України стали позитивні висновки групи міжнародних експертів, які у жовтні 2011 року перевіряли Кадастр за 1990-2009 рр.
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