Україна скасувала квоти на імпорт автомобілів з Узбекистану

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 23 січня прийняла рішення про скасування введених Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії Республіки Узбекистан щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України під час реалізації легкових автомобілів українського походження на ринку Узбекистану.

Про це сказано в повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Відмова від обмежувальних заходів пов`язаний з врегулюванням в Узбекистані питань реалізації українських автомобілів.

Нагадаємо, 30 червня 2011 МКМТ на черговому засіданні встановила, що Узбекистан ввів різні ставки акцизного збору для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російської Федерації та з третіх країн (в тому числі України). За середньої вартості легкового автомобіля на рівні 6,696 тис. дол. розмір акцизного збору для України склав 69,9% митної вартості, для Росії - 5% митної вартості, для Республіки Узбекистан - 29%.

Таким чином, розмір акцизного збору під час імпорту автомобілів з України майже в 14 разів перевищує суму акцизного збору з російських автомобілів та в 2,4 рази перевищує суму акцизного збору з легкових автомобілів, вироблених в Узбекистані, що суперечить угоді про вільну торгівлю між двома країнами від 29 грудня 1994 року. Комісія рекомендувала Кабінету Міністрів України вжити відповідні заходи у вигляді встановлення квот на імпорт автомобілів з Узбекистану.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабміну ввести квоту на імпорт легкових автомобілів з Узбекистану з об`ємом двигуна до 2,2 л терміном на три роки в розмірі трьох автомобілів у рік. Після чого Кабінет Міністрів України з 15 листопада 2011 терміном на три роки ввів режим ліцензування і встановив квоти на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан в розмірі трьох автомобілів у рік. Квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

В Україну з Узбекистану поставляються автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Nexia.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна почала спецрозслідування імпорту легкових авто незалежно від країни походження