Азаров розкритикував підприємства хімпрому – внутрішні ціни вищі за експортні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ критикує підприємства хімічної промисловості за ціни на їх продукцію на внутрішньому ринку, які перевищують експортні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Давайте по хіміках подивимося. Ви реалізуєте добрива на внутрішньому ринку по 400 дол. за тонну, а на експорт продаєте по 300 дол., а Росія нам поставляє по 270 дол. Як я можу примусити аграрія купувати по 400 дол. у себе і не купувати у росіян?», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зазначив, що є механізм обмеження імпорту продукції хімпрому, проте уряд не застосовує відповідних заходів. «Хоча у нас є угоди, але я б знайшов як, скажімо, обмежити імпорт, але тоді треба думати про відповідну політику», - сказав М.АЗАРОВ.