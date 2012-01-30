Депутати пропонують спростити процедуру закупівель для авіабудівних підприємств

Депутати пропонують виключити товари, які купують підприємства авіабудівної промисловості, з переліку закупівель, що регулюються Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Про це повідомляється на сайті ВР.

Законопроект внесений народними депутатами Ярославом СУХИМ і В’ячеславом БОГУСЛАЄВИМ. Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівель товарів підприємствами авіабудівної промисловості, розвиток вітчизняних підприємств, які проводять модернізацію, виробництво і ремонт літаків, вертольотів і двигунів до них, значною мірою залежить від потреб зовнішнього ринку. Рентабельність авіавиробників забезпечується за рахунок поставок іноземним замовникам авіаційної техніки і комплектуючих до неї.

При цьому закон України, який регулює держзакупівлі, призводить до зриву виробничого процесу, невиконання укладених контрактів з іноземними замовниками, а також неможливості надалі укладати нові контракти з іноземними покупцями авіаційної техніки.

У пояснювальній записці наголошується, що виробництво літаків і авіаційних двигунів є технічно складним процесом, виробничий цикл якого може займати рік і більше.

«При виробництві кінцевого виробу (літаків, двигунів) закладена велика кількість комплектуючих, які пройшли відповідні випробування і виготовляються тільки одним виробником. Збір доказів про неможливість закупівлі у будь-якого іншого учасника, особливо коли виробник знаходиться за межами України, пов`язаний зі значними труднощами, оскільки ця процедура не врегульована законом», - сказано в пояснювальній записці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Авіастар» має намір до 2020 року виготовити 10 нових Ан-124 «Руслан» і десятки Іл-476