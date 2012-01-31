Чистий прибуток компанії Samsung в 2011 р. знизився на 15% - до понад 12 млрд. дол.

Чистий прибуток компанії Samsung Electronics (Корея) в 2011 році знизився у порівнянні з 2010 роком на 15% і становив 13,73 трлн. вон (приблизно 12,2 млрд. дол. (1000 он = 0,89 дол.) – УНИАН).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Загальний дохід Samsung Electronics за 2011 рік досяг рекордного показника 165 трлн. вон, або більш ніж 145 млрд. дол., що на 7% вище за показники 2010 року.

Найбільш успішним бізнесом компанії в 2011 році був сектор цифрових медіа і побутової техніки, який приніс компанії більш як 52 млрд. дол. доходу, хоча зростання доходів у цьому сегменті в порівнянні з попереднім роком становило лише 1%.

Найвище зростання доходів у 2011 році (39%) продемонстрували телекомунікації, дохід від цього виду діяльності компанії сягнув майже 50 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - один зі світових лідерів у галузі виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та іншого устаткування. Консолідовані продажі компанії в 2010 році сягнули 135,8 млрд. дол. Штат Samsung Electronics налічує близько 190,5 тис. працівників, що працюють у 68 країнах світу.