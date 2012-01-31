ФДМУ підписав мирову угоду з "Кримським Титаном"

Фонд державного майна України (ФДМУ) підписав мирову угоду з ПАТ "Кримський Титан" щодо оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО. «Мирову угоду підписано, судом затверджено», - зазначив він.

За інформацією О.РЯБЧЕНКА, підписання угоди відбулося 24 січня цього року.

Як зазначив голова ФДМУ, орендар повинен буде погасити накопичену заборгованість у сумі 120 млн. грн. щодо оренди. Він також зазначив, що, скоріш за все, вартість оренди буде підвищено. Проте відмовився уточнити – наскільки.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2011 р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна планує укласти мирову угоду з орендарем цілісних майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату - "Кримським Титаном", що передбачає реструктуризацію протягом двох років заборгованості з оренди цих двох підприємств.

За його інформацією, на той момент загальна сума заборгованості орендаря перед бюджетом становила 130 млн. грн.

О.РЯБЧЕНКО також заявив про можливість укладення з "Кримським Титаном" нового п`ятирічного договору про оренду Вільногірського ГМК й Іршанського ГЗК.

Нагадаємо, Вільногірський ГМК та Іршанській ГЗК були передані ЗАТ "Кримський Титан", підконтрольному Дмитру ФІРТАШУ, в оренду строком на п`ять років у вересні 2004 року. Термін їх оренди закінчився у вересні 2009 року. Й хоча держава володіє 50% + 1 акція в "Кримському Титані" через ДАК "Титан", оперативне управління підприємством здійснює власник 50% - 1 акція – OstChem Holding AG. 90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF, що об`єднує активи українського бізнесмена Д.ФІРТАША.

ФДМУ раніше звернувся з позовом до «Кримського Титану» з вимогою погасити борг за оренду двох цілісних майнових комплексів - Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський Титан» - сучасне високотехнологічне підприємство, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

«Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу й становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

До складу ПАТ «Кримський Титан», крім головного підприємства, входять два філіали – Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірничого, видобувного, збагачувального й металургійного виробництв.