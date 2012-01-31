В Україні створять клуб виробників взуття з надійною репутацією

Ліга «Укршкірвзуттяпром» ініціює створення клубу виробників взуття з надійною репутацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Ліги Олександр БОРОДИНЯ. За його словами, сьогодні в Україні працює близько 1,5 тис. підприємств із виробництва взуття, шкіри, матеріалів і комплектуючих. Крім того, значний обсяг взуття імпортується в Україну з інших країн, переважно Китаю. О.БОРОДИНЯ підкреслив, що частина виробників працюють над своєю репутацією та якістю продукції, а деякі здешевлюють продукцію за рахунок зниження якості.

На думку президента «Укршкірвзуттяпрому», споживачу дуже складно розібратися в такому різноманітті продукції й зробити свідомий вибір. Для того, щоб спростити споживачам завдання, Ліга ініціює створення так званого Клубу виробників взуття з надійною репутацією, в якості продукції яких споживач може бути впевнений. Виробники, які входять до клубу, матимуть право ставити на своїй продукції відповідний знак і напис «Виробник із надійною репутацією».

О.БОРОДИНЯ зазначив, що на сьогодні Ліга веде переговори з виробниками взуття про заснування такого клубу, й висловив надію, що до весни його буде створено, і споживачі побачать продукцію, маркіровану новим знаком, на полицях магазинів.