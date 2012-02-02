В Україні шкідливі викиди в повітря здійснюють понад 11 тис. підприємств

Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря здійснюють понад 11 тис. промислових підприємств.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, найвищі рівні забруднення атмосферного повітря з року в рік фіксують у містах Донецько-Придніпровського регіону, де об`єм промислових викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря становить майже 80% загальних валових викидів усіх основних промислових підприємств України (4,8 млн. тонн).

За фактами забруднення атмосферного повітря прокурори минулого року порушили 38 кримінальних справ, до суду передано 35, до бюджету відшкодовано 48,1 млн. грн. Значні суми відшкодування в таких областях: Київська - 15 млн. грн., Дніпропетровська - 14,3 млн. грн., Івано-Франківська - 6,8 млн. грн., Донецька - 4,3 млн. грн.

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