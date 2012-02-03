Підприємства видобувної промисловості збільшили перерахування до бюджету в 1,6 раза - ДПСУ

Підприємства видобувної промисловості за підсумками 2011 року перерахували до бюджету 32,2 млрд. грн. платежів, що в 1,6 раза, або на 12,2 млрд. грн., більше, порівняно з аналогічним показником за 2010 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) з посиланням на матеріали департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності.

Підприємства оптової та роздрібної торгівлі минулого року спрямували до бюджету 29,8 млрд. грн., що в 1,7 раза, або на 12,3 млрд. грн., більше, ніж у 2010 році, підприємства будівельної сфери - 5,6 млрд. грн. (у 1,5 раза більше, ніж у 2010 році), виробники електроенергії, газу і води - 15,1 млрд. грн. (у 1,4 раза більше).

Загалом у січні-грудні 2011 року до держбюджету надійшло 192,1 млрд. грн., що в 1,4 раза перевищує показник 2010 року.