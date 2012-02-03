«Кримський ТИТАН» і ФДМУ продовжили оренду двох титанових ГЗК до 2014 року

Приватне акціонерне товариство «Кримський ТИТАН» і Фонд державного майна України продовжили договір оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область) і Вільногірського гірничо-металургійного комплексу (Дніпропетровська область) до 2014 року. Про це йдеться в мирових угодах «Кримського Титану» і ФДМУ, підписаних сторонами 24 січня 2012 року за підсумками судових розглядів, повідомили УНІАН у прес-службі ЗАТ «Кримський ТИТАН»

Також ці домовленості зафіксовані в додаткових угодах до договорів оренди між «Кримським ТИТАНОМ» та Фондом державного майна України.

Сторони домовилися про продовження терміну оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК ще на п`ять років, а відлік цього терміну починається з моменту закінчення в 2009 році дії попередньої оренди. Таким чином, «Кримський ТИТАН» є орендарем Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року.

Згідно з досягнутими домовленостями, «Кримський ТИТАН» погасить заборгованість за оренду Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК в розмірі 151,4 млн. гривень.

За весь період оренди з 2004 по 2011 роки «Кримський ТИТАН» інвестував у розвиток Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК більше 500 млн. гривень, у тому числі понад 150 млн. гривень у 2009-2011 роках. Інвестиційні кошти були спрямовані на закупівлю нових гірничодобувних машин, оновлення збагачувального, монтажного і енергетичного устаткування.

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Довідка УНІАН. Заборгованість за оренду Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК виникла у зв`язку з тим, що в 2009 році Фонд державного майна України після закінчення терміну дії договорів оренди не пролонгував їх на п`ятирічний термін, як це було передбачено діючими на той момент договорами. В період судового розгляду на майно Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК було накладено арешт. У зв`язку з цим «Кримський ТИТАН» призупинив внесення орендної плати.

«Кримський ТИТАН» - найбільший у Центральній і Східній Європі виробник двоокису титану. Підприємство входить до групи компаній Дмитра Фірташа Group DF. Group DF належать 50% мінус 1 акція підприємства. 50% плюс 1 акція належить державній акціонерній компанії «Титан».

У 2011 році «Кримський ТИТАН» збільшив випуск двоокису титану на 2,2% в порівнянні з 2010 роком, досягнувши рекордного обсягу 108 тисяч тонн.