Павлоградський хімзавод оголосив постачальників селітри

Державне підприємство "Павлоградський хімічний завод" вибрало на тендері компанії, які поставлятимуть йому аміачну селітру. Обсяги поставок - 58,16 млн. грн., термін поставок – 2012 рік.

За підсумками тендерної процедури було вибрано компанії "Укрспецхім", "Деметра плюс" і державне підприємство "Екоантилід", повідомляє «Хімпром» з посиланням на Павлоградський хімзавод.

Зокрема, хімзавод має намір купити в "Укрспецхіму" аміачної селітри на суму 15,8 млн. грн., у компанії "Деметра плюс" - аміачної селітри на суму 39,9 млн. грн. і в "Екоантиліду" - кальцієвої селітри на суму 2,4 млн. грн.

Довідково: Компанія "Деметра-плюс" є одним з провідних трейдерів мінеральних добрив на сході України.

Павлоградський хімзавод займається утилізацією металевих відходів, а також виробництвом і реалізацією вибухових речовин.

Компанія "Укрспецхім" спеціалізується на поставках хімічної продукції, зокрема амоніту, кислоти сірчаної технічної, купоросу мідного, натрію азотнокислого технічного, аміачної селітри, селітри натрієвої.

Держпідприємство "Екоантилід" працює на одному виробничому майданчику з великим виробником мінеральних добрив «Дніпразотом» і випускає азотну кислоту, реагент проти ожеледиці, селітру.