Mitsubishi з 2013 року повністю зупинить виробництво автомобілів у Європі

Один з провідних японських автовиробників Mitsubishi Motors повністю зупинить виробництво своїх машин в Європі з 2013 року в рамках реалізації стратегії щодо переорієнтації на ринки країн, що розвиваються, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

Так, в рамках цих планів японський автовиробник планує продати свій завод, розташований в нідерландському місті Борн, який управляється філією Mitsubishi Motors, компанією Nedcar. Згідно з інформацією японських ЗМІ, корпорація попередньо проведе переговори з профспілками та урядом Нідерландів щодо продажу цього підприємства.

На цьому заводі збирають машини марки Mitsubishi Colt і Mitsubishi Outlander. В даний час на підприємстві працює близько 1,5 тисячі осіб. За даними агентства, обсяг продукції заводу в Борні залишався відчутно нижче максимальної продуктивності в 200 000 автомобілів на рік.

Якщо інформація про припинення випуску машин Mitsubishi Motors в Європі підтвердиться, то компанія стане першим з великих японських виробників, хто перестане випускати машини в країнах Старого світу.