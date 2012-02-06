Ціни виробників промпродукції в січні знизилися на 0,8%

В Україні зниження цін виробників промислової продукції в січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року склало 0,8%, проти січня 2011 року - зростання 11,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%. У грудні 2011 року зниження цін виробників промислової продукції порівняно з попереднім місяцем склало 1,8%, в листопаді 2011 р. - зростання 0,6%, в жовтні ціни знизилися на 1,8%, у вересні - зростання на 1,2%, у серпні - 0,5%, в липні - 0,1%, в червні - 0,5%, в травні - 2,6%, в квітні - 3,4%, в березні - 2,1%, в лютому - 4,8%, в січні - 1,3%.