Портфель замовлень «Укрспецекспорту» оцінюють у більш ніж 5 млрд. дол.

Портфель замовлень державної компанії «Укрспецекспорт» і її дочірніх підприємств на наступні 3-5 років, за попередніми розрахунками, становить понад 5 млрд. дол.

Про це з посиланням на генерального директора «Укрспецекспорту» Дмитра ПЕРЕГУДОВА повідомляє прес-служба компанії.

«І це – реальні цифри, а не оптимістичний прогноз», – цитує прес-служба «Укрспецекспорту» слова Д.Перегудова.

Згідно з прес-релізом «Укрспецекспорту», за підсумками 2011 року виручка компанії становила 1 млрд. 4 млн. грн., що майже на 48 млн. грн., або на 5% більше, ніж за 2010 рік.

Д.Перегудов також відзначив, що фінансово-економічні показники діяльності компанії ростуть, незважаючи на економічну кризу, яка триває, і погіршення кон`юнктури у світовій економіці.

За даними гендиректора «Укрспецекспорту», у 2011 році товари і послуги військового і спеціального призначення компанія поставляла у 62 країни світу. Основними споживачами української оборонної продукції залишаються країни Азії (45%) і Африки (30%), серед яких лідерами є Індія, Таїланд, Алжир, Китай та Ірак.

У структурі експорту озброєння і військової техніки перше місце посідають поставки по лінії авіаційної техніки (43,1%), друге – техніка сухопутних військ (36,4%), третє – засоби ППО (10%), включно з наданням послуг з ремонту і модернізації вказаної техніки.

Довідка УНІАН. Державна компанія "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєння і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об`єднує ряд дочірніх підприємств – виробників спецтехніки. Главу компанії призначає Президент за узгодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.