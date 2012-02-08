ХМЗ відновить виробництво з 27 лютого

На Херсонському машинобудівному заводі (ХМЗ) виробничий процес буде відновлений з 27 лютого цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 7 лютого, на зустрічі з трудовим колективом ХМЗ заявив власник підприємства Олександр ОЛІЙНИК. "Юристи вивчили ситуацію із судовим процесом з приводу майна підприємства і повідомили мені, що законного механізму відняти майно ХМЗ у нинішнього власника немає. Тому я прийняв рішення, не чекаючи закінчення судового процесу, про те, що з 27 лютого ми відновлюємо виробництво на заводі", - сказав О.ОЛІЙНИК.

Також власник ХМЗ зазначив, що в портфелі замовлень підприємства є контракти на виробництво понад 20 комбайнів "Скіф".

Як повідомляв УНІАН, з 5 грудня 2011 року виробничий процес на ХМЗ був зупинений і всі працівники підприємства офіційно відправлені в оплачувані відпустки.

14 грудня 2011 року колегія суддів Господарського суду Херсонської області за позовом першого заступника прокурора Херсонської області на користь держави в особі облуправління Пенсійного фонду України скасувала рішення цього ж суду від 25.06.2007 р. про мирову угоду між ВАТ «Херсонські комбайни», комітетом кредиторів ВАТ і ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», який приймав на себе боргові зобов`язання вказаного ВАТ.

Судові засідання за апеляцією керівництва ХМЗ на рішення колегії Херсонського обласного госпсуду від 14 грудня 2011 року відбулися в Одеському апеляційному господарському суді 16 січня і 2 лютого. Чергове засідання призначене на 28 лютого.

Довідка УНІАН. ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” було створене на базі виробничих потужностей ВАТ “Херсонські комбайни” в 2006 році. Після мирової угоди всі активи ХМЗ перейшли до ТОВ «НВП «Херсонський машинобудівний завод».

Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Підприємство - єдиний в Україні виробником зернозбиральних комбайнів “Славутич”. З 2012 року підприємство повністю перейшло на випуск комбайнів нового покоління «Скіф».

ТОВ «НВП «ХМЗ» входить у структуру ТОВ “НВП “БілоцерківМАЗ“ (Біла Церква).

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