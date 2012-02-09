“Укроборонпром” очолив Перегудов

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра ПЕРЕГУДОВА генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

Про це йдеться в указі, текст якого оприлюднений на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив з посади генерального директора ДК «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА і призначив його міністром оборони України.

За даними ЗМІ, Д.ПЕРЕГУДОВ раніше обіймав посаду гендиректора "Укрспецекспорту".

Довідка. Згідно зі статутом «Укроборонпрому», концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб`єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.