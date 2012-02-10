Kodak припиняє виробництво фототехніки

Виробник фототехніки, американська компанія Kodak, заснована в 1880 році, припиняє виробництво фотоапаратів, відеокамер і цифрових фоторамок.

Як повідомляє Газета.Ru, тепер компанія має намір сфокусуватися на більш прибуткових підрозділах свого бізнесу, приміром на друкуванні фотографій і виробництві принтерів. В результаті змін у компанії Kodak розраховують економити по 100 млн. дол. щороку.

Реструктуризація бізнесу було потрібна, щоб розплатитися з кредиторами.

Раніше повідомлялося, що корпорація Kodak подала заяву про банкрутство, борги компанії наблизилися до 7 млрд. дол.