Міжнародні фахівці констатували, що Україна виконує вимоги Кіотського протоколу щодо звітності про викиди парникових газів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, сьогодні у Бонні (Німеччина) відбулась 18-та зустріч Підрозділу із забезпечення дотримання Кіотського протоколу, на якому було розглянуто питання України. Члени підрозділу дали високу оцінку прогресу, досягнутому Україною у забезпечені відповідності встановленим вимогам щодо звітності про викиди парникових газів.

Було зазначено, що звіт міжнародних експертів з розгляду кадастру надає чітку відповідь - на цей час Україна належним чином виконує всі вимоги Кіотського протоколу щодо звітності.

Відповідно до процедури, члени комітету запросили консультації експертів та оприлюднять своє рішення щодо відновлення статусу відповідності України вимогам Кіотського протоколу на наступній зустрічі підрозділу в березні.

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