Київську владу затягнуло у «вертолітний вир» перед виборами?

Київська міськадміністрація має намір налагодити в Києві виробництво вертольотів, яке забезпечить потреби різних столичних служб у цьому виді авіатехніки. Про це в черговий раз заявив голова КМДА Олександр Поповпід час відвідин державного авіабудівного підприємства «Антонов». У планах київської влади вже до кінця цього року почати реалізацію «вертолітного» проекту і залучити до нього «Мотор Січ». Попов, щоправда, не став вдаватися в деталі, пообіцявши журналістам надати докладнішу інформацію пізніше. У зв`язку з цим виникає архіважливе питання - хто і на якому майданчику буде займатися виробництвом такої складної техніки. Гвинтокрилі машини все-таки не трамваї, про освоєння виробництва яких рапортує «Київпастранс». Варто також згадати і про те, що ще в 2001 році тодішній київський мер Олександр Омельченко збирався закупити для міста мало не 100 вертольотів, побудованих не деінде, а на «Київському вертолітному заводі». Ну і де ті вертольоти разом із заводом?

«Ангельська» історія

Історія київського вертольотобудування почалася в кінці 1990-х, коли цим проектом зайнялося конструкторське бюро «Вертикаль». Перший вертоліт під індексом КТ-112 з`явився на початку 2000-х. Отримавши романтичну назву «Ангел», цей вертоліт неодноразово брав участь у всіляких презентаціях і навіть виставлявся на київському авіашоу «Авіасвіт ХХІ» у 2002 році. У самому КБ «Вертикаль» стверджували, що замовлення на розробку першого українського вертольота вони отримали від Міністерства з надзвичайних ситуацій, а інтерес до нього проявляють правоохоронні органи і навіть військові. Однак, за даними самого МНС, воно розробку даної авіатехніки не замовляло, як не робили цього і Міноборони з МВС. Тобто, ентузіасти з КБ «Вертикаль» діють на свій страх і ризик. При цьому вони дозволяли собі періодично заявляти, що десятки «Ангелів» вже замовлені конкретними держструктурами і приватними фірмами. Варто, правда, віддати їм належне - вертоліт вони все-таки підняли в прямому сенсі цього слова. КТ-112 неодноразово здійснював показові польоти і вів себе в повітрі цілком адекватно. Але ні реальні замовлення, ні інвестори так і не з`явилися. В цілому, вертоліт «Ангел» є зовсім непримітним апаратом. Наприклад, на полтавській фірмі «Аерокоптер» вже більше 10 років виробляють легкі вертольоти АК1-3. Полтавчани чесно визнають, що їх дітище багато в чому копіює зарубіжні зразки і значна частина його обладнання теж імпортного походження. При цьому АК1-3 цілком успішний комерційний продукт, тоді як «Ангел» залишається суто експериментальним зразком і більше скидається на авіамодель, нехай і виконану в пропорціях 1 до 1. Враховуючи, що «Ангел» комплектували австрійським двигуном та іншим ненашенським обладнанням, заслугою його розробників був тільки самобутній фюзеляж. В принципі, імітувати розробку власного вертольота вже 15 років тому не було великою проблемою, все необхідне легко можна отримати з-за кордону у вигляді кит-наборів.

Але повернемося до взаємин київської влади та місцевих авіабудівельників. Ще в 2001 році КБ «Вертикаль» вело переговори зі столичною владою щодо реалізації програми «Київське небо». В її рамках передбачалося виділення містом близько 50 млн. грн. на створення першої партії вертольотів. Якийсь час підтримку проекту надавав сам Омельченко. Але незабаром він охолов до нього, та й міськрада так і не проголосувала за надання зі столичної скарбниці необхідних коштів. Не варто виключати, що інтерес до вертолітної тематики виник в Омельченка у зв`язку з виборами міського голови, які мали відбутися в 2002 році, а сфотографуватися на фоні перспективного київського вертольота - чи це не прекрасний PR-привід.

Але, незважаючи на всі труднощі, КБ «Вертикаль» продовжило спроби проштовхнути свій твір. 16 березня 2004 на сесії Київради навіть було прийнято рішення про створення компанії ЗАТ «Київський вертолітний завод». Співзасновником підприємства виступили компанія «Авіаімпекс», що стала партнером КБ «Вертикаль», і місто Київ. Але, як усім добре відомо, вертолітний завод в столиці так і не з`явився.

Йшли роки, а «Ангел» залишався експериментальним зразком. Мабуть, тому в КБ «Вертикаль» вирішили провести ребрендинг, перейменувавши «Ангел» в «Кадет». Під цією назвою вертоліт і був представлений у 2008 році тодішньому президенту України Віктору Ющенко. Віктору Андрійовичу вертоліт сподобався, і він дав розпорядження Кабміну виділити фінансування, необхідне для початку серійного виробництва «Кадета». Однак єдиним результатом цього розпорядження стала кримінальна справа, порушена в 2010 році Генеральною прокуратурою у зв`язку з незаконною розтратою 27,2 млн. грн., які були виділені КБ "Вертикаль" з держбюджету.

Вертолітні майданчики замість ТЕО

Ось така сумна історія, але при чому тут Олександр Попов? Так, загалом, ні до чого. Просто приклад КБ «Вертикаль» яскраво демонструє нам, наскільки українські політики ласі на всілякі «заманухи» під виглядом інноваційних проектів. Що ж до нинішнього голови КМДА, то він, говорячи про виробництво вертольотів у Києві, згадав ВАТ «Мотор-Січ» - провідного в СНД виробника вертолітних двигунів.

«Що стосується налагодження виготовлення вертольотів - така ідея виникла, в тому числі, за участю «Мотор-Січі». Це ідея, яку вже цього року планується частково реалізувати», - сказав О.Попов. Він висловив переконання, що дане виробництво - дуже перспективний проект, який місто має велике бажання реалізувати. «Тим більше, що це наше виробництво, наші двигуни та збирання може бути у нас», - зазначив Попов.

Раніше, 7 грудня 2011 р., відповідаючи на питання журналістів, яким чином Київ планує забезпечити роботу вертолітної служби та за які кошти, Попов заявив, що столиця найближчим часом налагодить виробництво вертольотів для надання медичної допомоги населенню та для рятувальних служб. За його словами, КМДА вже склала перелік місць, де можливе будівництво вертолітних майданчиків.

Ну що ж, це вам не КБ «Вертикаль», тут все серйозно - розмову про вертольоти ведуть у стінах провідного авіабудівного підприємства країни, а в партнерах числиться сама «Мотор Січ». Але ось проблема, директор вертолітного виробництва «Мотор Січі» Олександр Зубко зовсім не в курсі планів Попова. На прохання УНІАН дати хоч якусь технічну інформацію про те, які ж саме машини можуть випускатися в Києві, він зізнався, що йому просто нема чого сказати з цього приводу.

І не дивно, «Мотор Січ» вже багато років домагається фінансування державної програми розвитку вертольотобудування в Україні. На підприємстві прекрасно знають, що розробка цієї авіатехніки з нуля вимагатиме не менше 5 років і обійдеться мінімум у 300 мільйонів доларів. Звідки візьмуться такі гроші в Києва, навіть питати якось безглуздо. При цьому, за оцінками експертів, рентабельність серійного виробництва вертольота буде забезпечена за наявності портфеля замовлень хоча б на 100 апаратів щорічно. В Україні такого ринку немає, і не буде, а решта ринку жорстко розділена між США, Росією та Європою. От і доводиться «Мотор Січі» крім виробництва авіаційних і вертолітних двигунів задовольнятися модернізацією розроблених в СРСР Мі-8 і Мі-2.

На серійному заводі «Антонов» (колишньому «Авіанті») теж ні про які вертольоти навіть не чули. Єдине, що там змогли згадати, так це горезвісний вертоліт «Ангел», фюзеляж якого в експериментальному порядку був ними частково виготовлений. Водночас, фахівці ДП «Антонов» однозначно заявили, що його виробничі потужності не передбачають серійного будівництва вертольотів.

Отже, з усіх необхідних для виробництва вертольотів по-київськи інгредієнтів КМДА може забезпечити тільки майданчик. Будемо сподіватися, що на зв`язок з адміністрацією поки не виходили ще якісь «авіамодельні гуртки» типу КБ «Вертикаль».

P.S. Чому, наприклад, в Нью-Йорку, Лондоні чи Москві, де вертольоти дійсно використовують масово, нікому і в голову не прийшло налагодити власне виробництво цієї авіатехніки під свої потреби? Над цим питанням київській владі варто було б замислитися, перш ніж розмірковувати про вертольотобудування.

Антон Лосєв (УНІАН)