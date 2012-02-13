«АрселорМіттал Кривий Ріг» в січні збільшив виробництво прокату на 13,6%

За підсумками січня 2012 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) виготовило 479,7 тис. тонн металопрокату, що на 57,5 тис. тонн (на 13,6%) більше, ніж за січень 2011 року.

Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті підприємства.

Відповідно до прес-релізу, виплавка сталі на АМКР в січні ц.р. склала 549,2 тис. тонн, що на 101,9 тис. тонн (на 22,7%) більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Виплавка чавуну зросла на 88,4 тис. тонн (на 22,6%) і склала 478,3 тис. тонн.

Як відзначають у повідомленні з посиланням на главу адміністрації АМКР з виробництва Олександра ІОСЬКОВА, в січні меткомбінат виконав планове виробниче завдання.

«У січні ми продовжували капітальний ремонт агломераційної машини № 6 в агломераційному цеху № 1 і капітальний ремонт конвертера № 3 в конвертерному цеху. В результаті цих планових заходів буде підвищена загальна ефективність і стабільність роботи обладнання. Також тривають будівельні роботи і монтаж устаткування на лінії правки і упаковки прокату на стані 250-2 сортопрокатного цеху № 1. Впровадження даного проекту загальною вартістю близько 123 млн. грн. дозволить поліпшити умови на робочих місцях. Програма модернізації в прокатному департаменті ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в 2012 р. включає також масштабний проект з переведення опалення нагрівальних печей дрібносортного стану 250-4 з природного газу на природно-коксодоменну суміш. Очікуваний ефект проекту - скорочення споживання природного газу на 24 кубометри на тонну готової продукції», - цитує прес-служба меткомбінату О.ІОСЬКОВА.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і більше 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

За підсумками 2011 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) виготовило 4 млн. 937 тис. тонн металопрокату, що на 470 тис. тонн (на 8,6%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка сталі склала 5 млн. 702 тис. тонн, що на 431 тис. тонн (на 7%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка чавуну на меткомбінаті скоротилася на 426 тис. тонн (на 8%) і склала 4 млн. 893 тис. тонн.

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