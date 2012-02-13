«КрАСЗ» в січні знизив виробництво автомобілів більш ніж удвічі

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) в січні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, знизило виробництво автомобілів в 2,1 рази, або на 365 шт., - до 310 шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому УНІАН.

За даними підприємства, завод з 1 по 12 січня не працював.

«КрАСЗ» в 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів, до 6450 од.

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