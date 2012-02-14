Акціонери Дніпровського меткомбінату змінили склад наглядової ради

Акціонери ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД, Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) на позачергових зборах 13 лютого звільнили корпорацію «Індустріальний Союз Донбасу» в особі Сергія ТАРУТИ від обов`язків голови наглядової ради ПАТ.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, розміщеному на офіційному інтернет-сайті ДМКД.

Згідно з повідомленням, рішення про зміну складу наглядової ради прийнято за пропозицією акціонера підприємства - корпорації «Індустріальний Союз Донбасу», що володіє 99,417% акцій ПАТ.

Також акціонери звільнили від обов`язків заступника голови спостережної ради Олега МКРТЧАНА, членів наглядової ради Сергія УДОВЕНКА, Олександра ФІЛІППОВА і Тетяну ГУБУ.

При цьому членами наглядової ради ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» обрано С.ТАРУТУ, С. МКРТЧАНА, а також Андрія САПЕЛІНА (заступник голови Державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» (Зовнішекономбанк, РФ), Євгена ПОТАПОВА (директор фінансової корпорації «Індустріальний Союз Донбасу», раніше заступник генерального директора ВАТ «Гірничо-металургійна компанія Норільський нікель», виконавчий віце-президент ВАТ «Уралкалий») і Михайла БРОЙТМАНА - генеральний директор ЗАТ «Фінансовий консультант «Трійка Діалог». Всі обрані терміном на три роки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (Дніпродзержинськ) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготівлі для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє в Німеччину, Італію, Бельгію, Китай, країни СНД і Близького Сходу.