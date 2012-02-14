ОПЗ закінчив 2011 рік з прибутком 336 млн. грн.

ВАТ “Одеський припортовий завод” закінчило 2011 рік з чистим прибутком 336,133 млн. грн. проти 87,169 млн. грн. збитку роком раніше.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Повідомляється, що чистий дохід компанії збільшився на 56% у порівнянні з 2010 роком - до 5 млрд. 480 млн. грн., а валовий прибуток збільшився в 4 рази – до 716,654 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Кабмін затвердив фінплан Одеського припортового заводу з доходом 6 млрд. 607 млн. 907 тис. грн. і очікуваним прибутком 490 млн. грн.

Згідно з фінпланом, середня зарплата на підприємстві становитиме 6,9 тис. грн.

Фінплан ОПЗ на 2011 рік був затверджений з чистим доходом 4,366 млрд. грн., прибутком – до 112 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” (р. Південний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ в 2010 році збільшив чистий збиток у 35,7 раза у порівнянні з 2009 роком - до 87,169 млн. грн.