Чехи створили «найзеленішу» ПЕТ-пляшку

Чеський виробник упакування Petainer планує запустити виробництво своєї «найзеленішої» пластикової пляшки багаторазового використання, яка на 25% складається із переробленого поліетилентерефталату (ПЕТ) і є найбільш приязною для навколишнього середовища, повідомляє «Хімпром». Представники компанії, головний офіс якої міститься у Чехії, заявили: «У даний час багаторазові пляшки виготовляються без використання перероблених матеріалів, тому наша нова пляшка значно поліпшить стан навколишнього середовища і, на думку багатьох незалежних дослідників, є найбільш екологічно чистою».

Генеральний директор компанії Найджел ПРІТЧАРД сказав, що на додачу до екологічних і економічних вигод є ще й очевидні переваги для виробників напоїв та пивоварів, які планують перехід на пляшки багаторазового використання.

Дослідження показали, що пляшки багаторазового використання мають нижчий вуглецевий слід, ніж одноразові пляшки, навіть якщо останні були відновлені після утилізації.

Система заправляння пляшок також споживає менше енергії і води. Крім того, заповнення виключає необхідність шукати ринки збуту для зеленого і коричневого скла та пластикових пляшок.

Компанія планує застосовувати цю технологію у виробництві пляшок на власних заводах у Швеції та Чехії. Також пляшки можуть бути видуті індивідуально під кожного клієнта. Основними ринками збуту компанія нині вважає Німеччину і Норвегію, де законодавство заохочує використання багаторазових пляшок.

Н.Прітчард заявив, що система упакування напоїв з використанням багаторазових пляшок залишає один із найменш помітних екологічних слідів завдяки зниженню використання первинних матеріалів і додаванню перероблених пластиків, на що потрібно менше енергії та інших ресурсів.

Також нові пляшки є економічними і в традиційному сенсі, оскільки екологічні вигоди призводять до зниження витрат. Оскільки вартість ПЕТ-смол невблаганно зростає, економіка пляшок багаторазового використання з переробленого матеріалу стане ще привабливішою.