Україна і РФ вийшли на фінальну стадію реалізації проекту Ан-70 – Грищенко

Україна і РФ вийшли на фінальну стадію реалізації проекту Ан-70.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав сьогодні під час вступу перед студентами Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. М.Добролюбова міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Сьогодні ми вийшли на фінальну фазу, пов`язану із сертифікацією цього літака і його масового виробництва. Масове – це, звісно, не тисячі – в сучасному світі їх стільки не треба. Та й вартість цього літака, який виготовлятиметься на заводах як Росії, так і України, теж чимала. Ці транспортні засоби потрібні як збройним силам Росії, так і України», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що Ан-70 – це унікальний літак, придатний для транспортування військових і цивільних вантажів, особливо на непідготовлені аеродроми.

Зокрема, міністр зазначив, що коли партнери з антитерористичної коаліції намагаються вирішити багато своїх завдань, у тому ж Афганістані, без цього літака вони стикаються з дуже багатьма проблемами.

Кажучи про військову співпрацю з РФ, він додав, що є багато сфер, де Україна і РФ можуть виграти, якщо продовжать спеціалізуватися на тих чи інших специфічних сферах.

«Скажімо, традиційно Росія була виробником військових і цивільних вертольотів. У той же час Україна традиційно постачала до них двигуни. Звичайно, можна спробувати все в себе вдома. Але досвід XXI століття показує, що зрештою втрачаєш на глобальній конкуренції», - вважає він.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що треба створювати товарні групи, які зможуть конкурувати з Китаєм, США і Європою.

«СРСР робив усе сам, тому й розвалився. Ми разом можемо робити так, що будемо конкуренти на будь-яких ринках», - сказав К.ГРИЩЕНКО.