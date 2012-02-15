Держфінінспекція назвала причину зриву контракту на поставку в Ірак БТРів

Державна фінансова інспекція назвала причину зриву контракту з Іраком на поставку українських БТРів на 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Держфінінспекції Петро АНДРЕЄВ на брифінгу в середу заявив, що причиною цього стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова».

«Через діяльність цих керівників Україна втратила контракт по Іраку на 2 мільярди… Гроші, які були виділені на доробку БТРів з урахуванням вимог НАТО, були направлені на депозит у комерційний банк», - сказав П.АНДРЕЄВ.

За його словами, гроші були розміщені в банку, де засновником був сам директор конструкторського бюро, а керівником фінансової установи був його син. Крім того, Держфінінспекція встановила, що гроші розміщувалися під невигідний відсоток, а роботи, які мали бути профінансовані, не виконувалися.

Крім того, кажучи про порушення на підприємствах, підвідомчих Міноборони, П.АНДРЕЄВ навів приклад державного підприємства «Авіаційна компанія України». До його статутного фонду було виділено 23 літаки Іл-76 і 18 гелікоптерів. Держфінінспекція встановила, що ця техніка була розукомплектована, двигуни і шасі були продані комерційним структурам, а решту було здано на металобрухт. Подальшу долю цієї техніки не вдалося з’ясувати, оскільки всі бухгалтерські документи були знищені пожежею.

П.АНДРЕЄВ відзначив, що таких наслідків можна було б уникнути, якби ревізори вчасно зуміли зайти на підприємство для проведення ревізії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року Україна і Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (м. Харків).

Вартість всього великого контракту, яким передбачені, зокрема, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова, і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 року.

БТР-4 призначено для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії за різних умов, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені задачі як вдень, так і вночі, у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55 °С.