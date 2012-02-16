«Укроборонпром»: заяви про зрив контракту з Іраком безпідставні

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Дмитро ПЕРЕГУДОВ заявив, що немає підстав говорити про те, що контракт на постачання Україною озброєнь і спеціальної техніки до Іраку зірвано.

Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», так гендиректор державного концерну прокоментував заяву голови Держфінінспекції Петра АНДРЄЄВА.

За словами Д.ПЕРЕГУДОВА, Україна продовжує виконувати контракт на постачання озброєнь до Іраку. Згідно з інформацією «Укроборонпрому», 4 з 6 літаків АН-32 прийняті іракським замовником після технічної інспекції. «За перші два літаки іракська сторона повністю переказала кошти ДК «Укрспецекспорт» відповідно до контракту», - відзначає Д.ПЕРЕГУДОВ.

Він також повідомив, що на Харківському заводі імені Малишева завершується виробництво другої партії бронетехніки в кількості 62 одиниць для Іраку. «Ми погоджуємо з іракською стороною можливі дати постачання. Решта пунктів контракту виконується Україною в повному обсягу», - цитує прес-служба слова гендиректора «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого голова Держсфінінспекції П.АНДРЄЄВ заявив, що причиною зриву контракту на постачання до Іраку української бронетехніки стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова».

«Через діяльність цих керівників Україна втратила контракт по Іраку на 2 мільярди. Гроші, які були виділені на доопрацювання БТРів з урахуванням вимог НАТО, було направлено на депозит в комерційний банк», - сказав П.АНДРЄЄВ.

Разом з тим, виконувач обов`язків генерального конструктора - начальника Харківського конструкторського бюро імені Морозова (ХКБМ) Олександр ВЕРЕТЕННИКОВ назвав вигадкою інформацію про зрив контракту на постачання українських бронетранспортерів БТР-4 до Іраку.

Керівник ХКБМ повідомив, що на його підприємстві «триває виконання контракту» і колектив працює «над виготовленням другої партії бронетранспортерів БТР-4».

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Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна й Ірак підписали контракт на постачання 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Вартість усього великого контракту, яким передбачені, зокрема, постачання з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена замовникові з території заводу імені Малишева 20 квітня 2011 року.